L’incubo delle piene Esondano torrenti e canali Tante strade bloccate

Piogge, frane, smottamenti, numerose strade bloccate. Anche il territorio della Valconca ha dovuto far fronte ieri a momenti di altissima tensione per contrastare l’ondata eccezionale di maltempo. Impressionati le immagini del fiume Conca ingrossato da una piena come non si vedeva da anni. A Montefiore è stata disposta la chiusura al traffico di via Conca. Divieto di accesso poi alla strada di via Ventena, a causa della vicinanza con il torrente omonimo che si era seriamente ingrossato. Le principali strade del territorio sono agibili, ma i sindaci invitano la popolazione a prestare la massima attenzione e a limitare gli spostamenti.

A Morciano un significativo afflusso di acqua si è riversato dalla collina creando alcune criticità pure nel tratto provinciale di via Abazia. In affanno anche il sistema fognario, a causa delle eccezionali precipitazioni. E sempre a Morciano sono state evacuate due famiglie, mentre altre te persone sono state evacuate a San Giovanni. A Montegridolfo chiuse le strade di via San Giovanni, via Ca’ Fornaci e Via Villa Parigi, tutte ugualmente interessate dall’esondazione dei ponti di attraversamento del torrente Caltente e dei corsi d’acqua di fondovalle. Ma nel territorio più meridionale della Valconca fortunatamente non sono state segnalate frane o smottamenti pericolosi per la popolazione, né per le infrastrutture viarie in genere. L’ufficio tecnico di Morciano sta tenendo monitorato il territorio per valutare l’evoluzione dell’allerta meteo.

Situazione critica anche a Gemmano – come spiegato dal sindaco Riziero Santi – dove sono state rimosse alcune frane e smottamenti, ma non è stato registrato alcun pericolo per le persone. Ripristinata inoltre la circolazione sulla strada provinciale di Gemmano e in alcune strade interne. "Non ci risultano al momento – dichiara il sindaco – persone evacuate". Oggi in Valconca le scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse, come nel resto del Riminese.

Ieri fin da subito i Comuni della Valconca hanno chiesto il pronto intervento della Provincia, effettuato in ausilio ai mezzi comunali. La protezione civile assicura che il monitoraggio delle criticità e dello stato di fiumi e torrenti proseguirà senza sosta nelle prossime ore, con l’impegno di tutte le squadre coinvolte nella gestione dell’emergenza. Ieri tutti i Comuni della Valconca si sono coordinati insieme, aprendo un filo diretto con la prefettura.

