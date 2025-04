L’incubo delle previsioni: "Pasqua, bella partenza. Il meteo? Ci rifaremo"

Tanta gente a Pasqua, ma quelle previsioni meteo che hanno bloccato le prenotazioni nei giorni precedenti, lasciano l’amaro in bocca. "Pur nelle incognite delle previsioni meteo che hanno contrassegnato la vigilia, possiamo dire che questo periodo di festività è partito con segno positivo e possiamo guardare con ottimismo ai giorni che verranno" sottolinea il sindaco Jamil Sadegholvaad. Meno diplomatico Corrado Della Vista, presidente di Conflavoro Pmi Rimini: "Ancora una volta, a compromettere il potenziale di questo fine settimana festivo sono stati due fattori fuori dal controllo degli imprenditori: previsioni meteo scoraggianti e traffico paralizzato. Non è accettabile che si continui a comunicare maltempo quando il tempo si rivela splendido, disincentivando così prenotazioni, escursioni e arrivi last minute. Le imprese investono, si organizzano, assumono personale e preparano il territorio. Ma se i bollettini annunciano pioggia e vento, che non arrivano, i danni sono reali e immediati". Comunque sia per il sindaco il bicchiere è mezzo pieno. "Si è respirato un clima di festa, con tantissime persone in spiaggia, sul Parco del Mare, nel centro storico, grazie anche alle diverse iniziative organizzate dai comitati turistici e dagli operatori. Un colpo d’occhio confortato dai numeri, con un’alta e soddisfacente percentuale di riempimento a fronte di oltre cinquecento strutture alberghiere aperte per Pasqua, superiore alla media. Buona anche la presenza degli stranieri, grazie anche ai primi voli dall’Inghilterra e dalla Svizzera atterrati al Fellini, oltre che al traino del Paganello o il torneo di calcio giovanile Trofeo Adriatico che ha coinvolto oltre 4.500 atleti". Dunque "un inizio incoraggiante e che ci lancia verso un altro fine settimana carico di aspettative, anche per cercare di recuperare quanto l’incertezza meteo ci ha tolto lo scorso weekend". Questa volta le previsioni meteo non dovrebbero incidere più di tanto, mentre gli eventi previsti sono una buona base di partenza. "Possiamo contare sulle presenze legate a tornei sportivi come l’ormai storico Memorial Papini o il raduno di Comunione e Liberazione in Fiera, che garantirà circa 8mila presenze in due giorni. Ci prepariamo ad un altro lungo weekend". Soddisfazione anche in casa Confcommercio con il presidente Denis Preite: "Circa il 90% dei bar, pub e ristoranti ha aperto facendosi trovare pronto ad accogliere gli ospiti. Nonostante qualche dubbio sul meteo, abbiamo confermato il trend positivo registrato lo scorso anno a Pasqua. C’è stato un aumento considerevole dei turisti stranieri rispetto allo scorso anno, segno di quanto il nostro aeroporto sia fondamentale".

a.ol.