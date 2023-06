L’incubo di una minorenne "Stuprata in spiaggia"

"Ci eravamo appartati in spiaggia e lui mi ha violentato". È Il racconto choc fatto da una 17enne spagnola, finita in ospedale dopo la notte da incubo passata a Rimini. La ragazza ha puntato il dito contro il giovane (di alcuni anni più grande dei lei) che aveva conosciuto poco prima in un locale di Marina centro, dov’era andata l’altro ieri insieme a un’amica per trascorrere la serata.

Torna l’incubo degli stupri in Riviera, anche se la vicenda è ancora tutta da chiarire. Per ora c’è solo il racconto della minorenne, una 17enne arrivata a Rimini insieme a un gruppo di ragazzi spagnoli per motivi di studio. Sabato lei e un’amica avevano deciso di andare a ballare. Le due ragazze si presentano così in un locale di Marina centro a tarda serata. Ballano, si divertono e bevono. A un certo punto le studentesse conoscono nel locale un gruppo di ragazzi più grandi di loro, tutti italiani. Tra la 17enne e uno di loro scatta una simpatia reciproca. I due cominciano a parlare, lui chiede a lei di uscire e andare a camminare in spiaggia, per avere più intimità. I due si piacciono e lei accetta, convinta dai modi di fare di lui. Insieme escono dal locale e a piedi raggiungono la spiaggia vicino al porto di Rimini.

Proprio in spiaggia, stando alla denuncia della ragazza, si sarebbe consumata la violenza. Dopo un po’ la 17enne torna nel locale, ma non è più lei. Si sente male, si accascia e vomita. Poi scoppia in lacrime e racconta all’amica di essere stata stuprata da quel giovane con cui si era appartata poco prima. Scatta l’allarme, arriva il 118 e la studentessa viene portata immediatamente all’ospedale Infermi di Rimini. Qui viene sottoposta agli esami e alle visite del caso e a un colloquio con un psicologo. Sembra che i medici non abbiano rilevato segni evidenti di violenza. Rimasta alcune ore in osservazione – anche per smaltire gli effetti dell’alcol – è stata dimessa nella giornata di ieri.

Sulla vicenda è stata aperta subito un’inchiesta. Indaga la Squadra mobile della polizia, coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani. Sono già state sentite sia la 17enne che l’amica, ma nessuna delle due ieri ha saputo fornire molti elementi utili per rintracciare l’autore della presunta violenza. Non ricordavano neanche il nome. In entrambe le ragazze è stato riscontrato un tasso alcolemico molto elevato. Oggi le due studentesse verranno sentite di nuovo, insieme ad altri testimoni. Nel frattempo la polizia sta acquisendo i filmati delle telecamere del locale e della zona della spiaggia dove sarebbe avvenuto lo stupro.

Manuel Spadazzi