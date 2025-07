L’incuria si prende il parco della Pace. Uguccioni: "Verrà sistemato tutto"

Erba alta, alberi caduti mai rimossi e pavimentazione danneggiata dalle radici: il parco della Pace "versa in uno stato di incuria". Questo è l’allarme che arriva dai gruppi social della città con le segnalazioni sul degrado di quello che dovrebbe essere il principale polmone verde della città. "In tutti questi anni non è mai stata fatta manutenzione – scrivono in molti – ed è un vero peccato: potrebbe essere un parco bellissimo".

Gli interventi richiesti vanno dalla pulizia del laghetto alla sistemazione dei percorsi pedonali e ciclabili, passando per la sostituzione dei giochi. A confermare la criticità della situazione è l’assessore ai lavori pubblici, Alessandro Uguccioni. "Siamo tutti d’accordo che il parco della Pace abbia bisogno di una manutenzione straordinaria. La recinzione del laghetto va completamente rifatta, è necessario installare un nuovo sistema di pompaggio per migliorare la qualità dell’acqua e anche i giochi per i più piccoli andranno sostituiti. Inoltre, serve stabilizzare i percorsi per pedoni e ciclisti".

Secondo l’assessore, l’amministrazione sta monitorando la situazione e ha già inserito la riqualificazione del parco nel calendario dei lavori pubblici. "È un tema a cui teniamo molto – sottolinea –. Entro la fine del mandato ci impegniamo a sistemare tutto con un investimento tra i 150 e i 200mila euro".

Federico Tommasini