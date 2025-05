L’indagine della Caritas: "Riminesi sempre più poveri". In un anno 10mila richieste in più

Sempre più poveri: una condizione da cui, per tante persone, è quasi impossibile uscire. È la ’fotografia’ scattata da rapporto annuale della Caritas diocesana sulle povertà presentato ieri, alla presenza del vescovo Nicolò Anselmi. "Da quando sono venuti meno certi supporti, tra cui il reddito di cittadinanza – spiega Mario Galasso, il direttore della Caritas diocesana – e al contempo Rimini dobbiamo considerarla come realtà dove il costo della vita è alto, abbiamo visto crescere il numero degli accessi. E soprattutto sono sempre di più le persone in difficoltà che continuano a chiedere aiuto perché senza sostegni economici non riescono a uscire dalla propria condizione e avviare un percorso nuovo". Stando ai numeri del rapporto aumentano le persone incontrate in Caritas: 8.838, di cui 2.125 minori. E anche i cosiddetti passaggi, ovvero le volte in cui le persone si rivolgono all’associazione in cerca di aiuto, crescono in modo significativo. Sono 10mila in più, passando da 74.624 a 84.825, "il segno evidente che chi è povero è sempre più povero e chiede più spesso aiuto, circa 18 volte in un anno", spiegano dall’associazione. Aumentano gli italiani, sia a livello percentuale che numerico, anche se la prevalenza delle persone incontrate è costituita da stranieri. Stando ai numeri, gli immigrati nel 2024 sono stati 2.621, 83 in più rispetto al 2023. Gli italiani sono stati 1.901, ovvero 118 in più rispetto all’anno precedente. E mai così tanti come nel 2024 risultano residenti nel Riminese. La maggior parte di chi chiede aiuto vive da solo (il 49%), ha un basso titolo di studio (68%), mentre il 28% è senza dimora.

I poveri non sono solo i disoccupati. Aumentano, infatti, gli occupati, i pensionati e i disabili. Il carovita, rileva il rapporto Caritas, ha messo in ginocchio tantissime persone e di conseguenza fatto aumentare le situazioni di povertà. Se si guarda ai migranti, ecco che i richiedenti auto arrivano da ben 91 nazioni, per la prima volta da Finlandia, Arabia Saudita, Thailandia, Indonesia e Bahamas. "Registriamo un aumento di richiedenti asilo e persone con protezione sussidiaria, conseguenza della ‘terza guerra mondiale a pezzi’, di disastri ambientali e di politiche migratorie che offrono meno risorse per l’integrazione". Va sottolineata anche la situazione di parecchie donne anziane ucraine che vorrebbero fare ritorno in patria, ma non possono a causa della guerra.

Andrea Oliva