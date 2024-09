Linea Gotica. Le battaglie a Coriano

Quando le sorti dell’Europa si decisero a Coriano. Il ciclo di incontro ‘Gotica 80’, in occasione dell’80esimo anniversario del superamento della Linea Gotica, propone domani alle 18 all’interno della biblioteca comunale Battarra di Coriano la conferenza con il professore Andrea Montemaggi dal titolo: ‘Settembre 1944: a Coriano si decidono le sorti dell’Europa orientale’. Sarà l’occasione per tornare ai giorni che segnarono e devastarono Coriano, soprattutto tra il 4 e il 14 settembre del 1944, con due sanguinose battaglie sostenute dagli alleati sulla via di Rimini per sfondare la Linea Gotica.