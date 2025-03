Linea Verde, tra storia tradizioni e magia

Sabato 12 aprile alle 12 su Raiuno, “Linea Verde Tipico - Viaggio in Italia” approda a Rimini con Federico Quaranta per esplorare le antiche rotte del Grand Tour e le nuove vie della cultura. La città, culla del primo stabilimento balneare dell’Adriatico e importante snodo della Roma imperiale, conserva un’identità forte tra passato e presente. Il viaggio partirà dal Ponte di Tiberio e dal Borgo San Giuliano, simboli di una tradizione artigiana ancora viva, per poi immergersi nella magia del cinema. Federico Quaranta visiterà il Cinema Fulgor e il Fellini Museum, rendendo omaggio a Federico Fellini e Tonino Guerra, due artisti che hanno trasformato Rimini in un’icona culturale senza tempo. Un’occasione per scoprire la città attraverso il suo patrimonio storico, il suo spirito creativo e l’eredità di due maestri che hanno segnato il Novecento con la loro arte.