"L’inferiorità mentale della donna". Veronica Pivetti in scena all’Astra

"L’inferiorità mentale della donna": un evergreen del pensiero reazionario, tra musica e parole. Andrà in scena al Teatro Astra il 23 febbraio, spettacolo in abbonamento. Protagonista assoluta della scena sarà Veronica Pivetti. "L’idea che le donne siano state considerate, per secoli – la domanda alla base della piece – fisiologicamente deficienti può suggerirci qualcosa?" "Lo spettacolo nasce da questa domanda – spiega la produzione, ArtistiAssociati – e mette in scena testi che in pochi conoscono, fra i più discriminanti, paradossali e, loro malgrado, esilaranti scritti razionali del secolo scorso".

Accompagnata sul palco dal musicista Anselmo Luisi, Veronica Pivetti, moderna Mary Shelley racconta, grazie a bizzarre teorie della scienza e della medicina, "l’unico, vero, orrorifico Frankenstein della storia moderna: la donna". Lo spettacolo teatrale è di Giovanna Gra, liberamente ispirato al trattato "L’inferiorità mentale della donna" di Paul Julius Moebius. La regia è firmata Gra&Mramor. Colonna sonora e arrangiamenti di Alessandro Nidi.

Info e biglietti: Cinema-Teatro Astra: Via P.Guidi 77/E

Biglietti: