L’Infermi perde punti: scende al 65esimo posto tra i migliori ospedali

L’ospedale Infermi perde terreno. È uno slittamento di ben sei posizioni quello fatto nell’arco di un anno dal nosocomio riminese nella classifica dei migliori ospedali italiani stilata come da cinque anni a questa parte dalla rivista americana Newsweek. In una lista stilata basandosi sul parere di 80.000 esperti di sanità (medici, dirigenti e altre figure professionali della sanità) interpellati tramite un sondaggio on line, l’Infermi infatti occupa la 65esima piazza, con un balzo indietro di sei posizioni appunto ripetto a quella che era la piazza occupata appena un anno fa.

Tuttavia, nonostante lo slittamento dovuto a pareri espressi dagli esperti riguardo a 11 specialistiche svolte all’interno degli ospedali italiani, il nosocomio riminese nel panorama romagnolo resta tra i migliori, secondo solo al Morgagni-Pierantoni di Forlì, che invece ha scalato la classifica passando in un anno dalla 57esima alla 49esima posizione. Più indietro invece, rispettivamente al 71esimo e 95esimo posto, gli altri due grandi ospedali della Romagna: il Bufalini di Cesena e il Santa Maria delle Croci a Ravenna. Complessivamente, l’Infermi nel suo 65esimo posto è arrivato totalizzando secondo la rivista americana un punteggio medio di 74,03%. Rispetto alle classifiche specialistiche l’Infermi non compare nella redazione di Newsweek che però, va sottolineato, per questi ranking focalizzati sui singoli reparti non separa per nazionalità, ma accorpa gli ospedali di ben 28 Paesi del mondo.