L’infermiere di comunità arriva a Casteldelci e a Poggio Torriana

I percorsi di cura, assistenziali e di prevenzione, erogati dall’Ausl della Romagna tramite servizi di prossimità, in particolare la nuova figura dell’Infermiere di Famiglia e Comunità, sono stati presentati ai cittadini di Casteldelci e Poggio Torriana. I due incontri pubblici nel pomeriggio di mercoledì 2 aprile, promossi dalle amministrazioni comunali e dall’Azienda sanitaria, oltre alla presenza dei rispettivi sindaci Fabiano Tonielli e Ronny Raggini, hanno visto una notevole partecipazione: gremiti di persone sia il Centro Polivalente - località Giardiniera a Casteldelci che la sala del Centro Sociale “Il Percorso” di Poggio Torriana. La nuova figura collaborerà in concreto con il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta alle cure territoriali dei cittadini, prendendo in carico gli utenti a media o bassa complessità assistenziale.