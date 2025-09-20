"L’infermiere di famiglia è un’opportunità per il futuro della sanità sammarinese"

La risposta che serviva

20 set 2025
DONATELLA FILIPPI
La Confederazione democratica lavoratori sammarinesi guarda al futuro, all’invecchiamento della popolazione, che sarà la vera emergenza nei prossimi anni e mette in prima linea la figura dell’infermiere di famiglia e di Comunità, per pensare a una assistenza sul campo. "Mantenere anziani e soggetti fragili a casa – ha detto la segretaria Generale Milena Frulli in apertura del convegno sull’argomento – è una conquista della società". Il convegno alla Sala Montelupo di Domagnano, ha messo a confronto proprio sulla figura dell’infermiere di famiglia, la realtà sammarinese con quella delle regioni limitrofe: Emilia Romagna e Marche. A dare uno spaccato del servizio sanitario è stato il direttore del Dipartimento socio sanitario. Pierluigi Arcangeli ha parlato di come cronicità e fragilità vadano curate sul territorio, come prevede la legge del 1977. Il Servizio domiciliare dell’Iss controlla il paziente a casa finché è possibile, poi subentrano i Centri Sanitari dislocati sul territorio, che trovano nelle ‘Case di comunità’ il corrispettivo oltre confine. Sull’esperienza dell’infermiere di famiglia già sperimentata con successo in Emilia Romagna, è intervenuto Domenico D’Erasmo, coordinatore per AUSL Romagna. Poi hanno preso la parola Claudia Silvagni, dell’Ordine professioni infermieristiche, Erica Adrario, coordinatrice del master di 1° livello di “Infermieristica di famiglia e comunità” che si è tenuto all’Università di Ancona, l’infermiera di condotta Valeria Robbiano".

