L’inflazione brucia i risparmi Un miliardo ‘sparito’ dai conti

L’inflazione da record è un salasso per i salvadanai dei riminesi, in media nel biennio 2022-2023 ogni famiglia perderà 7.673 euro di potere d’acquisto dai risparmi accumulati, spesso, dopo una vita di sacrifici. Il totale è da capogiro, si parla infatti di 1,1 miliardi di euro bruciati in provincia. È quanto emerge da uno studio su dati Banca d’Italia e Bce elaborati dalla Cgia di Mestre, che partendo dal totale dei 1.152 miliardi di risparmi complessivi nei conti correnti italiani e ‘fingendo’ che il totale non abbia subito variazioni, applica poi la mannaia inflattiva quantificandola. La Cgia stima che nel biennio di riferimento (2022-2023) l’inflazione crescerà di circa il 14%, di cui l’8,1% nel 2022 e il 6,1% quest’anno secondo le ultime previsioni della Commissione europea. Insomma, nelle casse dei riminesi – o meglio, sui conti in banca – a fine 2021 c’erano circa 7,9 miliardi di euro, di questi il 14-15% si volatizzerà a causa dell’inflazione. Inflazione che, come uno spettro, cominciava ad aggirarsi prima dell’inizio del conflitto, e ora darà una sforbiciata da 164 miliardi ai risparmi degli italiani. Traducendo l’importo totale ogni singolo nucleo italiano ci perde in media 6.338 euro. A livello regionale, poi, l’Emilia-Romagna vantava risparmi totali delle famiglie di circa 101,4 miliardi di euro. E anche qui il dato rilevato delle perdite è più o meno simile a quello di Rimini, ovvero 7.261 euro a famiglia.

Analizzando le città del circondario le cose non vanno meglio. La provincia di Forlì-Cesena aveva in cassa un risparmio di 8,5 miliardi di euro e perderebbe 7.634 euro a famiglia. Il tesoretto di Pesaro-Urbino, sui 7,5 miliardi di euro, subisce invece, in previsione, un ammanco medio per nucleo familiare di 6.786 euro. Un potere d’acquisto ridotto, che rallenta l’economia. C’entrano anche gli istituti bancari che offrono tassi d’interesse sui depositi più bassi di un tempo. Lo studio della Cgia rivela che 14 anni fa il tasso attivo era dello 0,75 per cento, precipitato clamorosamente a inizio 2023 quando si è attestato allo 0,12 per cento. In pratica rispetto al 2009 chi ha 10mila euro in banca guadagna 64 euro d’interesse in meno all’anno. Intanto, sempre secondo la Cgia, crescono gli utili dei principali istituti bancari, arrivati a a 12,7 miliardi nel 2022.

Andrea G. Cammarata