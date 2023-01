L’inflazione frena la corsa ai saldi

Saldi ai nastri di partenza, ma quest’anno la tradizionale corsa agli acquisti (si comincia giovedì e si prosegue fino al 5 marzo prossimo) sarà in parte rallentata dal caro-bollette e dagli altri rincari. A metterlo in evidenza è Federconsumatori Rimini: secondo l’Osservatorio dell’associazione di categoria "solo il 24% delle famiglie italiane comprerà qualcosa, con una spesa media per famiglia di 178,60 euro (in calo del 3% rispetto ai saldi dell’anno scorso)". Non c’è affatto da stupirsi, dunque, se quest’anno saranno meno i riminesi che compreranno con i saldi e che cercheranno di spendere il meno possibile: "a causa del caro-bollette e dell’inflazione generale (+2.905,45 euro in media a famiglia), da una parte, e di altre iniziative commerciali come il Black Friday, dall’altra, di soldi in tasca ne restano ben pochi". Tuttavia, secondo Federconsumatori c’è anche altro da considerare: "hanno ancora senso i saldi tradizionali, in un’epoca in cui tutto è costantemente in saldo, online e non solo?" si domanda l’associazione di categoria. Rispetto al passato, infatti, si assiste "ad una maggiore oscillazione dei prezzi" che rende difficile il monitoraggio da parte dei consumatori. Senza dimenticare la moltitudine di "offerte che fioccano online".