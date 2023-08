"L’inflazione non rallenta: per le famiglie salasso da 1.900 euro"

Il conto è salato: almeno 1900 euro in più quest’anno. È quanto dovranno pagare le famiglie riminesi per l’aumento dell’inflazione stando ai dati di Federconsumatori. A peggiorare la situazione c’è il caro carburanti. Il Codacons ha avviato la battaglia contro i rincari presentando anche a Rimini "la denuncia in procura nei confronti del ministero dell’Economia e delle Finanze, con la diffida a congelare i 2,2 miliardi di euro di accise incamerati soltanto nell’ultima settimana". E Carlo Rienzi, il presidente del Codacons, chiede "alla magistratura di intervenire".

Tornando ai numeri dell’inflazione, l’analisi di Federconsumatori mostra come in luglio l’indice medio degli aumenti si sia attestato al 6%, scendendo leggermente rispetto ai mesi precedenti, ma il carrello della spesa resta al 9,9%. I salassi maggiori sono per oli e grassi (+20,4%), latte formaggi e uova (+13,3%), vegetali (+12,3%), dolciumi (+12,8%) e acque minerali, bevande analcoliche e succhi di frutta (+14,8%). "Si tratta di dinamiche contrastanti – osserva l’associazione – e che a nostro avviso nascondono ancora improprie speculazioni. I prezzi infatti dovrebbero in molti casi scendere, mentre nella migliore delle ipotesi restano stabili". Secondo l’Osservatorio di Federconsumatori, prendendo a confronto un paniere di 30 prodotti fondamentali "è emerso che a fronte di un tasso di inflazione del 6%, i prezzi dei prodotti essenziali sono raddoppiati".