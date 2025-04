L’inflazione sale a marzo. Fare la spesa costa tanto

Mese che passa aumento dell’inflazione che trovi. Per la realtà riminese equivale ormai a un detto. Stando al report di Federconsumatori, l’inflazione in marzo rimane stabile a Rimini, segnando un aumento del 1,9%. L’associazione fa anche i conti in tasca alle famiglie arrivando a questa conclusione: "La ricaduta annua a famiglia ammonterebbe a 980 euro, di cui 290 solo nel settore alimentare". Tradotto il carrello della spesa è sempre più caro, ma si tratta di generi di cui non si riesce a fare a meno, dunque l’aumento inflattivo non è aggirabile.

Intanto i prezzi continuano a crescere. A febbraio l’indice Istat a Rimini è aumentato del 2%, e a marzo di un solo decimale in meno.

"A pesare maggiormente, ancora una volta sull’aumento prezzi si evidenziano le voci: abitazione, acqua, elettricità e gas +5,7%; prodotti alimentari al +2,6%. Vanno segnalate anche le spese per la salute +2,2%, e quelle per l’istruzione +4,3%. Sicuramente fra le cause che determinano questa spinta al rialzo dei prezzi c’è sicuramente il costo del dell’energia, dei prodotti alimentari ed anche degli affitti, alimentato dall’alto numero di case destinate ai cosiddetti affitti brevi".

Questo è il quadro dipinto da Federconsumatori, che continua a rilanciare le azioni necessarie per limitare l’aumento dei prezzi e la ricaduta sulle famiglie.

"E’ urgente disporre sostegni e misure che tutelino il potere di acquisto delle famiglie, ormai ridotto ai minimi termini. Non dimentichiamo, infatti, che secondo le nostre ultime rilevazioni, le famiglie continuano a operare tagli e rinunce: riducendo il consumo di carne e pesce (-16,9%, con uno spostamento anche verso il consumo di tagli e qualità meno costosi e meno pregiati); tagliando i consumi di frutta e verdura (-2,4%); ricercando sempre più assiduamente offerte, sconti, acquisti di prodotti prossimi alla scadenza (abitudine adottata dal 51% dei cittadini); rivolgendosi più di frequente ai discount (+12,1%)".

L’appello al governo: "Non ci stancheremo di ribadire che la priorità del Governo deve essere quella di arginare la crescita del disagio e delle disuguaglianze, programmando interventi immediati ed efficaci, a partire dalla rimodulazione dell’Iva sui generi di largo consumo, che consentirebbe un risparmio di oltre 516 euro annui a famiglia".

Tra le proposte dell’associazione si ritrovano anche: la riforma degli oneri di sistema su beni energetici, la creazione di un Fondo di contrasto alla povertà energetica e una determinata azione di contrasto alla povertà alimentare.