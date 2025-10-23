L’ingegnere della Rossa: "Con i miei algoritmi faccio volare le Ferrari"

"Difficile accontentare Hamilton", ma quando alla gara successiva la Ferrari vola "la soddisfazione è enorme". Alex Peverani è un ragazzo di 30 anni di Torre Pedrera, con la passione per le auto da corsa, chiamato dalla Ferrari a far parte della squadra corse di Formula Uno.

Alex, perché la Ferrari l’ha voluto assumere?

"Dopo avere frequentato ingegneria meccanica a Forlì, sono arrivato alla Magneti Marelli. Grazie a un professore sono poi entrato in una società di consulenza che collaborava con Ferrari. Lì è iniziato tutto".

Cosa fai nello specifico?

"Mi occupo della scrittura di algoritmi di controllo motore".

Può tradurre?

"Quando il pilota agisce sull’acceleratore, questa azione viene tradotta in input sul motore. Attraverso algoritmi si gestisce questo passaggio in modo che sia il più rispondente possibile alle richieste del pilota, alle sue caratteristiche".

Dunque interagisci con Leclerc e Hamilton?

"Sì, ma soprattutto con gli ingegneri della squadra corse che di fatto girano il mondo e i Gran Premi. Io me ne sto in Italia, a Maranello".

Chi è più difficile da accontentare tra i due piloti?

"Direi Hamilton. Altro elemento su cui lavoro è l’energia della vettura. Le Formula Uno sono ibride, quello su cui lavoro è gestire l’energia in modo da avere la massima potenza nei punti del circuito dove serve, senza dissiparne altrove, così da migliorare le prestazioni".

Cosa ci dobbiamo aspettare per il il prossimo campionato?

"Le nuove regole impongono forti cambiamenti. Stiamo lavorando sullo sviluppo a medio e lungo termine. Attualmente sono concentrato su questo aspetto".

La passione per i motori e le corse quando è nata?

"Ero piccolo. Mio padre faceva il meccanico, lavorava in un elettrauto nella zona dello stadio del baseball. In officina il titolare ogni tanto mi chiamava quando c’era un’auto sportiva o particolare. Io guardavo e sognavo. Lì è iniziato tutto".

Mentre studiava che obiettivi si era dato?

"Il mio desiderio era lavorare sulle macchine sportive, meglio se da competizione, arrivando al livello più alto possibile".

E c’è riuscito. Ora dove vorrebbe arrivare?

"Adesso lavoro alla Ferrari per il prossimo campionato. Ed è una sfida impegnativa".

Andrea Oliva