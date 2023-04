L’inglese si impara fin dall’asilo

"It’s a good time", il progetto pensato dal Coordinamento pedagogico del Comune di Rimini per introdurre la lingua inglese nelle scuole d’infanzia comunali supera con successo il primo biennio sperimentale e si candida a diventare parte integrante dell’offerta educativa per più di mille bimbe e bimbi riminesi.

Una sperimentazione che in questi due anni ha anticipato e integrato quella regionale sui nidi, grazie ad una innovazione pedagogica e didattica senza precedenti in Italia. L’obiettivo è quello di esporre i bambini alle sonorità della lingua inglese nei momenti di vita quotidiani, in una modalità motivante e piacevole, che si basi su un’immersione naturale ai suoni ed ai significati delle parole, favorendo le modalità in cui i bambini imparano naturalmente le lingue madri. La sperimentazione ha avuto valutazioni positive sia da parte delle insegnanti e delle esperte, che dalle famiglie. L’obbiettivo è quello di lavorare per rendere strutturale questa sperimentazione, anche attraverso la ricerca di fondi e finanziamenti regionali e nazionali. "Penso che da Rimini venga la migliore risposta – sottolinea Chiara Bellini, vicesindaca con delega alle politiche educative del Comune di Rimini – a chi, nel Governo, propone addirittura di vietare l’utilizzo di parole straniere. La nostra sperimentazione mostra, al contrario, come la lingua inglese potenzi anche la conoscenza dell’italiano".