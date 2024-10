L’Inner Wheel . Riccione-Valconca compie sette anni

Sette anni di vita per l’Inner Wheel Riccione-Valconca, compleanno celebrato in una serata al We Me con la presidente Laura Procopio che insieme alle socie ha accolto la governatrice del Distretto 209, Chiara Buccini, un distretto che oggi conta 42 club. La presidente ha mostrato alcuni iniziative tra le quali Kombinat, in Albania, con il sostegno al centro di accoglienza per donne in difficoltà. Da ricordare la mostra a Villa Franceschi per far conoscere la Cmt, malattia degenerativa molto diffusa ma sconosciuta.