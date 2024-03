L’innovazione tecnologica sbarca in Fiera. Con Mir tutte le novità del settore audio e video

L’innovazione tecnologica fa tappa a Rimini, nei padiglioni della Fiera. Ieg porta in Riviera dal 7 al 9 aprile Mir, un palcoscenico per l’innovazione nel settore audio, video e multimediale. All’interno di Mir ci sarà il salone Mir Tech dedicato all’audio-video e tecnologie multimediali, punto di riferimento del settore. Nell’era dell’innovazione e digitalizzazione, Mir Tech si pone come l’appuntamento ideale per gli appassionati e i professionisti del settore. Il salone offrirà una vetrina esclusiva sulle nuove direzioni che caratterizzano il mondo del lavoro, l’ambito educativo, la progettazione di spazi, oltre alle ultime novità in termini di soluzioni interattive. Tra i temi anche le ‘Sale riunioni del futuro’ grazie all’uso della tecnologia. Si parlerà anche del lavoro considerando tre elementi: innovazione, sostenibilità e benessere.