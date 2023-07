L’insostenibile pesantezza del Pd

Concordo, e l’ho già scritto ieri: la signora Loretta ha messo a nudo il moralismo della sinistra, incapace di vivere con leggerezza il fuori programma di una donna che rompe non solo a parole gli schemi e le convenzioni. Ne è passata di acqua sotto i ponti (e nelle tinozze) da quando le militanti scendevano in piazza per rivendicare i diritti delle donne. Si ha l’impressione che le loro nipoti abbiano indossato la divisa d’ordinanza, più attente alle correnti che alle battaglie di principio. Alcune battaglie le combattono ma solo quelle ‘istituzionali’, politicamente corrette e possibilmente condivise dai vertici. Un copione che si ripete stancamente e non stupisce il silenzio delle esponenti più in vista del Pd, che hanno preferito non commentare il gesto della compagna Loretta. Sarebbe stato sufficiente liquidare la vicenda con una battuta senza imbarazzi o reticenze. Peccato. Di tutt’altro tenore i commenti raccolti invece tra le iscritte del Pd: coraggiosa e divertente. Il caso-tinozza, apparentemente marginale, dice molte più cose del Pd di quelle che gli analisti si affannano a spiegare. Dai valzer nelle case del popolo alla Ztl. Che pesantezza.