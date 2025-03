L’intelligenza artificiale affonda le radici nel passato

Cos’è l’intelligenza artificiale e quali rischi possono registrarsi con il suo utilizzo? Il 6 febbraio è stata la giornata mondiale della sicurezza in rete e in un incontro di approfondimento in classe è stato fatto un approfondimento proprio sul tema IA. In classe abbiamo utilizzato il ‘Foglio intelligente’, con una serie di istruzioni siamo riusciti a vincere sempre al gioco tris. Partendo da questo gioco abbiamo fatto anche alcune scoperte. La prima forma di IA fu una macchina inventata nel 1642 da Blaise Pascal, si trattava di un sistema a ingranaggi che faceva addizioni e sottrazioni. Il termine IA venne inventato da John MacCarthy nel 1956 e indica la capacità delle macchine di eseguire compiti che, se fatti da esseri umani, richiederebbero intelligenza. Oggi Chat Gpt è la più famosa forma di intelligenza artificiale ma negli ultimi mesi molto si sta parlando di DeepSeek, una startup cinese sempre d’intelligenza artificiale. Durante l’approfondimento abbiamo anche scoperto delle parole chiare sull’argomento: prompt significa istruzione, output è la soluzione, Machine learning è l’algoritmo che permette un apprendimento automatico e il Deep learning è quello che permette un tipo di apprendimento più complesso in grado di dare senso anche a dati non strutturati.

Dario Carlini, Davide Celli, Emma Glicerini, Carolina Gobbi, Diego Moroni, Maria Lucia Pagnoni II B