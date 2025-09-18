L’intelligenza artificiale come ‘rinforzo’ per la polizia locale

C’era una volta il vigile. Oggi si chiama agente di Polizia locale e ad affiancarlo c’è Mia, l’assistente virtuale potenziata dall’intelligenza artificiale. Si tratta di una innovazione che verrà presentata in questi fine settimana alle Giornate di polizia locale attese al Palazzo dei Congressi, organizzate dal Gruppo Maggioli.

Come accade ogni anno da decenni, le giornate di polizia locale giunte alla loro 44eima edizione partiranno oggi per concludersi sabato, offrendo un ampio panorama di sessioni formative e operative durante le quali interverranno circa 150 relatori tra i maggiori esperti in materia: comandanti, ufficiali e agenti della Polizia locale, giuristi, dirigenti di ministeri ed enti locali, rappresentanti delle principali associazioni di categoria e amministratori pubblici.

Tra i vari temi trattati non poteva mancare la riforma del codice della strada. Altro tema fondamentale in quest’ultimo periodo è il cosiddetto Pacchetto sicurezza. Gli argomenti saranno tanti e vari. Si parlerà anche di sicurezza stradale, infortunistica, videosorveglianza, privacy, notifiche, tecniche operative e di difesa personale, attività di Polizia giudiziaria, ambientale, edilizia, amministrativa, per citarne solo alcuni. Verranno inoltre trattati gli aspetti applicativi e di impatto delle nuove tecnologie e dell’Intelligenza artificiale sulle attività di polizia. Anche per l’edizione in partenza sono attesi circa 2.500 partecipanti facenti parte dei comandi di polizia locale sparsi lungo lo stivale oltre ad amministratori e addetti ai diversi settori della pubblica amministrazione. Inoltre vi sarà un’area espositiva con le novità di settore ampia 6mila metri quadrati, con 100 aziende presenti di cui 10 estere.