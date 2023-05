L’intelligenza artificiale e i rischi

L’intelligenza artificiale è una tecnologia in continua evoluzione che sta rivoluzionando diversi settori. Si basa sulla creazione di algoritmi in grado di apprendere da dati e situazioni pregresse. Oggi l’intelligenza artificale viene usata nella medicina, nel settore automobilistico, nella finanza, nella sicurezza e nella robotica.

Ultimamente è stata resa disponibile una versione aggiornata e sviluppata di una nuova applicazione, GPT-4. ChatGPT è un assistente virtuale basato sulla tecnologia di intelligenza artificiale. È stato addestrato su una vasta gamma di argomenti e può fornire varie informazioni. Utilizza l’elaborazione del linguaggio naturale, per comprendere e rispondere alle richieste in modo efficiente e preciso. Si tratta di un ’chatbot’ che elabora conversazioni umane e fornisce risposte a qualsiasi domanda, come una persona reale. L’intelligenza artificiale, tuttavia, non potrà mai sostituire l’uomo completamente perché è priva di sentimenti, non ha emozioni, non riconosce il bene e il male e non avendo un cuore non sa amare, ma soprattutto non conosce la libertà.

Claudio De Mitri, Morgan Bucchi, Tommaso Sartori e Giovanni Maria Martini II A