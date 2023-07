"L’International School non si è mai fermata. Bene la sentenza del Tar"

"Nessuna ’ripresa’, alla International School of Rimini non ci siamo mai fermati e il Tar ci ha riconosciuto in questo senso la liceità in barba al provvedimento datato novembre 2022 dell’ufficio scolastico regionale". C’è soddisfazione da parte della direzione della International School of Rimini nell’accogliere la sentenza del Tribunale amministrativo regionale, con cui nei giorni scorsi è stato confermato l’esito del cautelare di gennaio 2023 in cui veniva già sospeso il provvedimento di nullità dell’ufficio scolastico datato 2022. Con il provvedimento, l’ufficio aveva inizialmente ribaltato le abilitazioni concesse nel 2018 con cui lo stesso ufficio, insieme all’ufficio scolastico territoriale di Rimini aveva aperto la strada alle attività della International School sul territorio.

Arriva ora punto fermo alla querelle aperta con la sospensiva del 2022 con cui l’ufficio aveva dichiarato l’istituto di via Santa Chiara "scuola non straniera in Italia e non operante nell’ambito del sistema nazionale di istruzione". Tuttavia, stante questa sospensiva – poi a sua volta sospesa – "le attività alla International School of Rimini non erano mai cessate", precisa la direzione, "avendo vinto ancor prima dell’impugnazione davanti al Tar anche in sede cautelare, ove il provvedimento dell’ufficio scolastico era stato valutato come illegittimo".

Nessuna autorizzazione a operare insomma è stata revocata all’istituto, anche dopo il provvedimento del 2022, che nei fatti non ha sortito alcun effetto sulle abilitazioni già ottenute dall’International School nel 2018.

Non abbastanza comunque per fermare l’istituto nel perorare la propria causa e vedere il verdetto amministrativo, con il Tar che pronunciando la sentenza nei giorni scorsi ha anche condannato il ministero dell’Istruzione e con esso l’ufficio scolastico regionale dell’Emilia-Romagna al risarcimento danni e spese per tremila euro nei confronti dell’International School of Rimini.