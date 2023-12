L’intero paese lo sta cercando

Un paese intero mobilitato. Decine e decine di volontari - residenti a San Giovanni in Marignano e non solo - che si sono uniti alla macchina dei soccorritori che dal 25 dicembre scorso senza sosta sta cercando l’87enne Giovanni Pangrazi. "Molte persone stanno dando una mano in maniera autonoma" commenta il sindaco Daniele Morelli. Il primo cittadino e l’amministrazione comunale, con un post su Facebook, hanno voluto ringraziare i cittadini "per la generosa mobilitazione". In tanti in queste ore stanno contribuendo a perlustrare le campagne seguendo le varie segnalazioni. Da Montelupo al fiume Ventena: diverse le piste battute, ma si continua a sperare in una conclusione positiva della vicenda. In piazza Silvagni è stata allestita una stazione mobile per il coordinamento della macchina dei soccorsi, che ha coinvolto vigili del fuoco, Protezione Civile, carabinieri, polizia locale. Elicotteri e droni hanno sorvolato buona parte del territorio comunale e sono stati impiegati anche i cani da ricerca. E’ possibile recarsi in ogni momento in piazza o contattare il 112 per fare delle segnalazioni.