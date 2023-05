L’intervista impossibile ad Achille sulla guerra

La sorpresa più bella è stata quella sui volti di studenti e docenti premiati ieri mattina. I più stupiti sono stati i ragazzi della Santa Filomena di San Giovanni in Marignano, arrivati primi con l’articolo ‘L’intervista impossibile ad Achille’. "È stata una bella sfida perché i ragazzi erano molto motivati e volevano fare qualcosa di particolare – dice la docente Emanuela Ricci – Era il loro primo articolo al buio. Volevano trattare qualcosa di cui erano già appassionati e di attualità. Avendo fatto l’Iliade, però, ci è venuto in mente di fare un’intervista impossibile ad Achille, chiedendogli della guerra di Troia e di quella di oggi in Ucraina. I ragazzi sono rimasti molto soddisfatti. Ancora più felici di arrivare primi". Medaglia d’argento per l’IC di Misano con ‘Tutti i rischi di chi finisce in rete’. "È stato un lavoro che ha impegnato tutti quanti – dice la professoressa Roberta Torsani – I ragazzi hanno affrontato tematiche a cui erano molto legati. Volevano esprimere il loro punto di vista, ringraziamo il Carlino per questa opportunità". Terzi classificati i baby cronisti della Franchini di Santarcangelo con l’articolo ‘Denys, l’alunno fuggito dalla Guerra’. "Abbiamo accolto tre ragazzini ucraini a scuola – dice la prof Dea Gualdi – ad aprile scorso. Abbiamo conosciuto Denys e scoperto la sua storia. Per lui raccontare e rivivere certi ricordi, non è stato facile ma siamo felici di averlo coinvolto per fare riflettere tutti". Il Premio Superclick per la pagina più votata online, è andato all’istituto Ponte Sul Marecchia di Verucchio, con 94 voti. "Quando ci hanno detto di votare – dice l’insegnante Elisabetta Grossi – si sono mobilitati ragazzi e famiglie. Un bel gioco di squadra!".