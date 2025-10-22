L’intimità della poesia fatta in casa

L’intimità della poesia che vive due volte, tra le righe e tra le mura di un luogo accogliente. Questo è ciò che accade, dal 2019, al salotto letterario CasaLuisa di Riccione, dove gli appassionati si ritrovano, in un’atmosfera calda e ospitale, per farsi cullare dall’arte, che diventa, insieme a Roberto De Grandis, Maurizio Battaglino e Luisa Migani, la vera e propria padrona di casa. CasaLuisa si svolge all’interno della sala di una casa, che per l’occasione si trasforma in uno spazio di incontri dedicati a poesia, musica e scrittura. ‘Biografia’ e ‘testimonianze’ saranno i capisaldi della prima parte della ricca rassegna 2025/2026, attorno ai quali ruoteranno tutti gli incontri con gli ospiti. Domani alle 21, la porta di CasaLuisa sarà aperta da Pasquale D’Alessio, che accoglierà Cristiana Sammarini, scrittrice riminese che parlerà dei suoi libri e della sua biografia letteraria. Giovedì 30 a presentare i suoi libri sarà il poeta Daniele Ricci. Si prosegue giovedì 6 novembre, per una serata all’insegna della musica con Maurizio Crudi e le sue canzoni. Francesco Gabellini, scrittore riccionese, porterà la sua biografia il 13 novembre, seguito a ruota da Angelo Trezza il 27 novembre. Il mese di dicembre si aprirà invece con la testimonianza di don Marco Casadei, direttore dell’Istituto superiore di Scienze religiose Marvelli. Non si abbandonerà la poesia, che tornerà con Gianni Iasimone e la sua biografia l’11 dicembre. Con l’inizio del nuovo anno saranno tanti gli incontri al femminile: il 15 gennaio protagonista sarà Roberta Ioli, poetessa di Cesena, mentre il 22 gennaio altre due donne, Silvana Pierini e Ilaria Amodio, presenteranno le loro opere. Non mancheranno, a fine serata, chiacchiere, vino, spianata e dolci, a conferma del fatto che CasaLuisa vuole davvero far sentire ‘come fossero a casa’ i presenti.

Anna Bellocchi