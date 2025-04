Linus a Riccione: fine delle trasmissioni

Riccione spegne la “sua“ radio. Ci pensa Linus, direttore artistico dell’emittente milanese, a tagliare il collegamento tra il palco che si affaccia su viale Ceccarini e Radio Deejay. Con un post che suona come una marcia funebre: "Una lunga storia che finisce con poche parole: dopo tanti anni, quest’estate Radio Deejay non sarà a Riccione. Ci abbiamo provato fino alla fine, ma evidentemente qualcuno aveva già deciso altrimenti. Peccato". Poche ore dopo, nel programma di ieri mattina, arriva la seconda bordata in diretta: "Siamo arrivati nel 1987, un’estate indimenticabile nella quale ha aperto Aquafan". Linus usa toni soft, ma inserisce qualche acuto: "Lo dico a quelli che stanno già ricamando sui soldi spesi. Andate a controllare come vengono investiti adesso e per che cosa, ma non voglio fare alcuna polemica, l’amministrazione comunale ha deciso di mettere questi soldi da un’altra parte".

Il divorzio era nell’aria da mesi. Sempre più tesi i rapporti tra la giunta di centrosinistra e il conduttore. Alla vigilia dell’estate 2024 Riccione ci mette una pezza. Il format di Deejay viene riproposto in fretta e furia, dopo un bando pubblico con un unico partecipante: la radio milanese. Durante l’inverno cominciano a circolare le voci di trattative con il gruppo Mediaset. Linus non commenta, ma intuisce che è l’inizio della fine. Poi, due giorni fa, in rete appare un video e uno slogan “Riccione Music City“, con l’anticipazione di sei concerti in piazzale Roma, location occupata negli ultimi 25 anni da Linus e compagni. La bomba esplode nella serata di giovedì con il post d’addio e una valanga di commenti sui social.

La sindaca Daniela Angelini prova ad attutire il colpo: "Nessun divorzio. Abbiamo voluto invertire il paradigma della nostra politica turistica. Vogliamo puntare di più sulla comunicazione e meno sull’intrattenimento. Gli eventi ci saranno e tanti. Concerti gratuiti in piazzale Roma e a pagamento in una nuova arena. È una svolta epocale, il tempo e le presenze diranno se abbiamo fatto la scelta giusta". Angelini non vuole sentir parlare di dissapori con Linus. "La politica non c’entra, e neppure i rapporto personali. È un cambio di strategia".

Una scommessa. La sindaca sa bene di rischiare grosso. Deejay è da sempre la colonna sonora dell’estate romagnola, ospiti e conduttori sono di casa. Lo stesso Linus ne possiede una in pieno centro, sua moglie è riccionese. Ma il Comune vuole cambiare musica. Le critiche alla programmazione estiva avevano irritato il direttore artistico dell’emittente, reduce lo scorso anno dalla duecentesima puntata della telenovela Linus contro Cecchetto, con il produttore e fondatore di Radio Deejay eletto consigliere comunale a Riccione, e pronto a riarmare i cannoni puntati sul successore.

Al coro di dolore si unisce il messaggio di Rudy Zerbi: "Ciao Riccione, sono stati anni bellissimi – scrive in un post –. Avremmo tanto voluto esserci anche quest’estate, ma qualcuno evidentemente ha progetti diversi".

Ma dove approderà la squadra di Deejay? Da Milano nessuna indiscrezione. Linus ci scherza sopra: "Sotto il sole di Bibione, Bressanone, Pordenone...", ironizza in trasmissione dopo aver lanciato il brano dei Thegionalisti dedicato a Riccione. Intanto da Rimini, il sindaco Jamil Sadegholvaad si affretta a dire "noi non siamo interessati", per scongiurare una guerra al confine. E qualcuno azzarda: andranno a Jesolo. Altra spiaggia, stesso mare.

Carlo Andrea Barnabè