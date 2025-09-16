Linus e Cecchetto: "Pico era unico. Riccione perde un pezzo di storia"

Una marea di affetto. E di ricordi. Sono centinaia i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore alla famiglia di Epimaco Zangheri, per tutti Pico. Lo storico fotografo di Riccione, già collaboratore del Carlino, si è spento domenica a 95 anni. Poche ore dopo la notizia della sua morte, allo stadio è stata proiettata una sua foto su maxischermo. È stato uno dei tanti omaggi a Pico. Paolo Cevoli, che lo scorso febbraio aveva partecipato al compleanno del fotografo, lo ricorda così. "Pico ha raccontato per immagini la Riccione degli anni d’oro, riportandola pure in alcuni libri. Dobbiamo essergli tutti grati e ricordarlo con grande affetto, assieme a tutti coloro che come lui hanno contribuito a far sì che Riccione diventasse grande. Nei miei racconti più volte ho tratto spunto da lui, che con il suo obiettivo immortalava tante storie che scaldavano il cuore a tutti. Con lui se ne va un testimone della nostra bellissima terra". Linus, direttore di Radio Deejay, è stato fotografato da Pico tante volte e conserva molti suoi scatti: "Indimenticabile Pico, la sua dolcezza, la sua educazione, la sua professionalità. Lo ricorderemo tutti con grande affetto, è stato uno dei simboli di una Romagna sempre più difficile da ritrovare". Fatica a trattenere l’emozione l’attrice Valentina Cenni nel ricordare il fotografo: "Ho sempre amato e stimato Pico. Lo vedevo sempre con la macchina fotografica al collo, negli occhi aveva una luce speciale: era nel suo mondo, nel suo tempo, nella sua vocazione. Si capiva subito che stava facendo ciò che desiderava davvero: fotografare la vita. Per me è stato un prezioso esempio, non solo per quello che faceva, ma per come lo faceva: con gioia, coerenza e passione. Non ha mai smesso di credere nel suo sogno. Il suo lavoro non era soltanto un mestiere. Lui lo interpretava come una missione". "Pico lo conoscevano tutti, era impossibile non incontrarlo – dice con affetto Claudio Cecchetto, produttore e talent scout – Di solito i personaggi ’combattono’ con i fotografi. Invece le sue foto, fatte sempre con discrezione, erano da mettere in curriculum". Il funerale di Pico, che lascia i figli Riccardo, Gianni e Maria Teresa, si terranno oggi alle 15 nella chiesa Mater Admirabilis in viale Gramsci. Nives Concolino