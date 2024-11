Linus si racconta al teatro Galli

Dopo le date sold out a Milano Linus torna sul palco porta suo ‘Radio Linetti Live in tour’ nei teatri italiani. Un one man show che farà tappa anche al teatro Galli di Rimini, il 21 febbraio. Un appuntamento in cui il direttore artistico di Radio Deejay si racconta a cuore aperto per quasi due ore, tra musica, curiosità, spaccati di vita vera, ricordi personali e aneddoti. Un racconto intimo tra passato e presente scandito dalle canzoni che hanno accompagnato la vita di uno dei protagonisti della cultura contemporanea. "La storia di Radio Linetti è un sasso gettato nello stagno della musica, i cerchi si allargano come i solchi di un vinile - dichiara Linus - Un disco suonato una sera in diretta su Instagram, poi un piccolo programma radiofonico casalingo durante il lockdown, con quel nome che diventa sinonimo di bella musica. Dopo il debutto teatrale a Milano la scorsa primavera, ora lo spettacolo diventa uno show itinerante, ma senza perdere la sua caratteristica principale, il contatto diretto con le persone in un’atmosfera intima, con uno staging minimale: un leggio, un microfono e un muro di vinili, quelli che hanno segnato la mia vita. Il racconto musicale è infatti imprescindibile, perché la musica è sempre stata la mia passione e ha scandito tutti i passaggi della mia vita, dal mio esordio in radio nella primavera del 1976". Le prevendite disponibili su Ticketone.