L’invito della sindaca Angelini . Un tour nei cantieri in città

Il tour dei cantieri. L’amministrazione comunale ha deciso di invitare i consiglieri comunali sui principali cantieri della città per far conoscere e far vivere la Riccione che cambia. In municipio lo definiscono un percorso di trasparenza e partecipazione. L’appuntamento sarà ogni martedì alle 13, direttamente sul luogo dei lavori. "Questa iniziativa va oltre la semplice informazione – spiega la sindaca Daniela Angelini –. È un atto di fiducia e responsabilità che vogliamo condividere con tutta la comunità. I cantieri che visiteremo sono tasselli di una visione più ampia: un futuro in cui Riccione sarà una città più moderna, inclusiva e sostenibile. Vogliamo che tutti si sentano parte di questo cambiamento". La prima tappa porterà sindaca, assessori, tecnici e consiglieri martedì prossimo, 19 agosto, al Palazzo dei Congressi, dove sono in corso il montaggio della passerella di collegamento, gli appendimenti interni e l’area catering. Il 26 agosto il sopralluogo si farà sul cantiere dell’ampliamento della piscina comunale e all’antistadio del Nicoletti, dove si potrà vedere lo stato di avanzamento degli interventi sulla vasca principale, gli spogliatoi e l’accessibilità, insieme ai lavori in corso sull’impianto sportivo accanto. Martedì 2 settembre tutti all’ex mattatoio comunale. Nei prossimi mesi seguiranno: la scuola Panoramica, i gruppi appartamento di viale Arona, la residenza Pullè, Spazio Tondelli, Museo del Territorio, viale Ceccarini e Lungomare del Sole, la passeggiata del porto e così via.