L’ira dei genitori: "A rischio il liceo di Novafeltria"

Rachele ha le idee chiare. Abita a Sant’Agata Feltria, frequenta la terza media e per l’anno prossimo si è iscritta al liceo scientifico del ’Tonino Guerra’. Dall’istituto superiore di Novafeltria però è arrivato l’aut aut: o si trovano altri studenti oppure la classe prima non si farà. "Una situazione inaccettabile. Non possiamo e non vogliamo rassegnarci", attacca in coro un gruppo di genitori, che ha mandato una lettera aperta a scuola e istituzioni per "salvare il liceo di Novafeltria e il futuro dei nostri figli".

Quello del liceo scientifico di Novafeltria è un vero paradosso. Eduscopio, osservatorio della Fondazione Agnelli che valuta la qualità delle scuole in base ai risultati universitari degli ex studenti, solo pochi mesi fa ha premiato l’istituto come il migliore della provincia di Rimini. Un’eccellenza per la scuola che negli anni ha collezionato successi e riconoscimenti, portando prestigio non solo alla comunità scolastica, ma all’intero territorio di Novafeltria e della Valmarecchia.

Eppure a oggi, con soli 10 iscritti, c’è il rischio che l’anno prossimo non ci sia più la prima classe di liceo a Novafeltria. "Se l’indirizzo scientifico venisse cancellato l’intera comunità ne subirebbe le conseguenze – dicono i genitori – Per anni abbiamo dato per scontato che i nostri figli potessero intraprendere un percorso di studi di alto livello, senza dover lasciare il proprio territorio. Perdere il liceo scientifico di Novafeltria sarebbe un colpo durissimo, non solo dal punto di vista educativo, ma anche sociale ed economico".

La chiusura significherebbe costringerebbe molte famiglie a mandare i propri figli altrove, con conseguenti difficoltà logistiche ed economiche. "Il ’Tonino Guerra’ accoglie studenti da tutta la vallata. Per i ragazzi il diritto allo studio rischia di diventare un privilegio accessibile solo a chi può permettersi lunghi spostamenti".

Il problema è che 10 iscritti non sono sufficienti per attivare una classe. "Nelle città le scuole sono a portata di mano, collegate da mezzi pubblici efficienti. Eppure – protestano i genitori – pare che il numero necessario per far partire una classe pare debba essere lo stesso, sia che si tratti di una scuola di città o di una zona di confine come la nostra". Per i genitori "il rischio è il progressivo smantellamento di servizi essenziali: dopo le scuole, gli ospedali, i trasporti.. Vogliamo assistere inermi?".

m.c.