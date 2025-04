L’ironia di Elio accende il Verucchio Festival

Quattro appuntamenti dal 18 al 26 luglio. Dai Quintorigo agli Eugenio in via di Gioia. Promette serate di grande musica in Piazza Battaglini la 41esima edizione del Verucchio Music Festival, promosso dal Comune di Verucchio con la direzione artistica curata da Ponderosa Music & Art. Saranno i Quintorigo con John De Leo ad aprire il primo fine settimana del festival (venerdì 18 luglio), seguiti da Elio con lo spettacolo ‘Quando un Musicista ride’ (sabato 19 luglio). Giocare e ridere con la musica e con le canzoni è un’impresa facile per il cantautore milanese e la sua band di giovanissimi virtuosi. Dopo il grande successo di ‘Ci vuole orecchio’, si divertono ora a esplorare e reinventare quell’immenso repertorio seriamente comico ai confini tra canto e disincanto che, soprattutto intorno agli anni’60, ha percorso la musica, la canzone, il cabaret ed il teatro italiano: da Fo a Gaber, da Jannacci a Cochi e Renato, da Flaiano a Marcello Marchesi a tantissimi altri. Il fine settimana successivo sarà la volta di The Original Blues Brothers Band (venerdì 25 luglio) e in chiusura saliranno sul palco gli Eugenio in via di Gioia (sabato 26 luglio). Oltre ai concerti tradizionali, faranno parte del festival di Verucchio anche concerti di musica barocca alla Chiesa del Suffragio e la mostra intitolata I primi 20 anni del Verucchio Festival 1984-2004 allestita nel porticato del Comune. Sia i concerti che la mostra sono ad ingresso gratuito.

Il 15 luglio il concerto inaugurale A Suon de’ Pifferi con La Pifarescha, il 17 Donne di Grazie e di maestà, tre cantanti per un concerto tutto al femminile dedicato alle compositrici del ‘600 italiano. E per chiudere il 21 luglio Tre voci per tre lumi, l’opera barocca europea del ‘700, nelle voci di tre tenori, per raccontare di Amore, Fede e Gloria.