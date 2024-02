L’ironia di Fiorello sul Festival: "Biggio? Una croce per San Marino"

La terza edizione di ’Una voce per San Marino’ continua a far parlare di sè. E non è solo la vittoria della band spagnola Megara a fare discutere. Nel mirino un’organizzazione non impeccabile e i presentatori. A fare dell’ironia ci ha pensato ieri mattina Fiorello a ’VivaRai2!’, seduto accanto a Fabrizio Biggio, presentatore della terza edizione del festival canoro. Secondo Fiorello, con risultati scarsi: "Pensate che nella mia classifica personale di gradimento televisivo il ballo del qua qua di John Travolta è penultimo – parte subito lo showman che poi continua con l’ironia attraverso titoli di quotidiani (falsi) – L’Informazione di San Marino scrive ‘Biggio: una Croce per San Marino’. È stato talmente un disastro che i cittadini della Repubblica hanno indetto un referendum per passare alla monarchia". A Viva Rai2 ha aggiunto: "Se Amadeus è Belzebù, Biggio è Voldemort!" Dal conduttore si passa al vincitore: i Megara, a discapito di Loredana Bertè, finita ‘solò seconda classificata. Ma la colpa, per Fiorello, ricade sempre su Biggio: "Ma chi sono questi, vestiti da scheletri? È tutta colpa tua, Biggio! Assassino! A San Marino c’è il museo della tortura più importante del mondo, ti hanno chiesto come testimonial".

E non finisce qui, perché lo showman parla anche di provvedimenti successivi: "Il cachet di Biggio è stato devoluto in beneficenza a coloro che hanno visto l’intera serata. Mattarella ha mandato scuse ufficiali ai vertici della Repubblica di San Marino. E Biggio alla fine è stato accompagnato fuori dalla polizia bendato, affinché non vedesse la strada del ritorno...". Ci scherza su anche Loredana Bertè, seconda classificata. "Probabilmente nella giuria c’era qualche amico del mio ex marito che non mi voleva in Svezia", dice pensando alla mancata possibilità di partecipare all’Eurovision Song Contest, ospitato quest’anno dalla Svezia. "Ho passato le ultime ore a leggervi – ha scritto rivolta ai tanti fan e follower che si sono lamentati sui social del verdetto – e so che siete ‘dispiaciuti’ quanto me di questo secondo posto". Ma, ha aggiunto: "Sono contenta di essermi messa in gioco e vi ringrazio". Alle critiche risponde il segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati. "E’ andato tutto bene? No – scrive – Ma qualcuno dovrà anche ammettere che non tutto è andato così male. Una domanda mi gira per la testa dalla notte fra sabato e domenica: si possono gettare alle ortiche tre anni di lavoro per 40 minuti di problematiche tecniche e organizzative? Spero che la risposta, per tutti voi, sia la stessa: no, non si può. Non si deve".