"L’Irpef toglierà ai riccionesi 180 euro all’anno"

"Un’ingiustizia contro i lavoratori e i pensionati". Vanno giù duro i sindacati, Cgil, Cisl e Uil contestando senza mezzi termini la manovra di bilancio dell’amministrazione comunale nella parte relativa alla reintroduzione dell’addizionale Irpef. "Consideriamo sbagliata, nella misura e nelle modalità, la scelta del Comune di reintrodurre l’addizionale Irpef abolita dal 2018 con un’apposita deliberazione del consiglio comunale di allora. Abbiamo sollecitato alternative, ma i nostri solleciti sono rimasti nel vuoto". Ai sindacati non piace la ricaduta che il provvedimento porterà sui lavoratori e pensionati, ovvero su chi percepisce redditi fissi. "Tuttavia, l’amministrazione di Riccione ha scelto di aumentare in modo significativo la pressione fiscale proprio su queste fasce della popolazione. Tale approccio è profondamente ingiusto". Secondo Cgil, Cisl e Uil, l’addizionale andrebbe a vanificare gli aumenti degli stipendi a livello nazionale. I sindacati hanno fatto anche i conti in tasca ai cittadini per mostrare quanto la manovra del Comune andrà a pesare sui riccionesi. "La decisione di applicare, tra l’altro, alcune delle aliquote più elevate tra i comuni costieri, con scarsa progressività nonostante l’esenzione fino a 15 mila euro lordi, con aliquote comprese tra lo 0,65% e lo 0,80%, si traduce, per un reddito medio basso tra i 15 e i 28mila euro lordi annui, in una trattenuta in busta paga e sulla pensione di circa 15 euro al mese. L’eventuale emendamento della giunta di una riduzione dell’addizionale Irpef da 0,65% a 0,60% avrebbe effetti del tutto ininfluenti".

In un anno un lavoratore con uno stipendio medio vedrebbe sparire dalle tasche circa 180 euro. Ma c’è dell’altro. Le tre sigle non sono affatto contente della fine che faranno questi denari una volta incassati da Comune. "Abbiamo sottolineato la genericità dell’utilizzo del maggior introito di due milioni e mezzo di euro all’anno. Questa somma dovrebbe invece essere destinata a finalità specifiche, al fine di migliorare i servizi offerti ai cittadini in termini di risposte sociali". In conclusione: "I salari e le pensioni in Italia sono tra i più bassi in Europa, ma sorprende constatare che nel Comune di Riccione si scelga, a maggior ragione in questa fase economica-sociale, di tassare ulteriormente retribuzioni e pensioni già di per sé modeste. Abbiamo chiesto di considerare alternative agendo sull’imposta di soggiorno o sulle attuali aliquote Imu. Ciò consentirebbe di non tassare lavoratori, lavoratrici, pensionate e pensionati, coloro che già sopportano il peso dell’Irpef in questo Paese. Esortiamo l’amministrazione a rivedere questa scelta politica, promuovendo azioni più equilibrate e giuste".

Andrea Oliva