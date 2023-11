L’irriducibile Calvino e il peso della leggerezza. Tre artisti per un omaggio in parole e musica

Si sposta al teatro degli Atti e sarà dedicato allo scrittore Italo Calvino il prossimo appuntamento con ‘Biblioterapia. Come curarsi (o ammalarsi) coi libri’, la rassegna della biblioteca Gambalunga dedicata alla cultura contemporanea. Un omaggio al teorico della ‘leggerezza’ a pochi giorni dal centenario della sua nascita.

Domani alle 17 al teatro degli Atti, Alessia Canducci e Alfonso Cuccurullo con le musiche originali di Federico Squassabia daranno voce e veste scenica a L’irriducibile Calvino. Un’attrice, un attore e un musicista pronti a rimescolare l’opera di Calvino, catturati dalla molteplicità dei registri e degli stili sperimentati in 40 anni di scrittura.

Tra i più apprezzati interpreti del teatro di narrazione per ragazzi, i tre artisti si cimenteranno in questa occasione con un reading destinato al pubblico adulto di biblioterapia, che avrà la forma di un viaggio tra le suggestioni disseminate nelle pagine dello scrittore, in compagnia di alcuni dei suoi personaggi e della sua scrittura. Adottando una chiave di lettura che non ‘riduce’ la sua produzione letteraria ad un solo momento, gli autori, con la guida di Roberta Favia, hanno scelto di dare spazio alla superficie e alla profondità insieme. Ingresso libero.

ni. co.