Lisa Casadei al timone di Montefeltro servizi È scontro sulla nomina

Nuovo amministratore unico alla Montefeltro servizi, la società partecipata che si occupa di rifiuti e di altre attività. Al timone ora c’è Lisa Casadei. La minoranza ‘denuncia’ il fatto che la nomina sia avvenuta in sordina. "Abbiamo appreso dell’incarico solo nell’ultimo consiglio comunale, in risposta a una nostra interpellanza – attacca la lista Rin-Nova (di centrosinistra). Il Comune di Novafeltria detiene la maggioranza delle quote della Montefeltro servizi. Perché siamo stati tenuti completamente all’oscuro? Ci chiediamo il perché di questa scelta, se c’era una rosa di nomi, sulla base di quali criteri è stata scelta la Casadei. Nessuna relazione sull’attività dell’ultimo triennio è stata presentata, non è stato nemmeno spiegato perché l’ex amministratore se n’è andato. È interesse pubblico sapere come vengono spesi i soldi dei contribuenti, di tutti i comuni soci della Monfeltro servizi, e come è organizzata e gestita la società partecipata".

Immediata la replica del sindaco Stefano Zanchini: "Da regolamento della Montefeltro servizi la nomina spetta all’assemblea dei sindaci che ha votato all’unanimità la Casadei. Abbiamo applicato il regolamento in vigore, lo stesso di quando era il centrosinistra a governare".