Riccione, 6 agosto 2021 - Riccione e la riviera romagnola hanno un rapporto speciale con il ballo ‘liscio’, tanto da arrivare a reinventarlo.

E così, da oggi all’ex Fornace va in scena la prima serata di liscio da seduti della storia. Ma l’evento verrà poi replicato tutti i venerdì, sempre dalle 20.30, fino al 3 settembre. Non potendo ballare, a causa del Covid, i partecipanti saranno chiamati a battere il tempo coi piedi.

Oggi saranno cinque le band che si alterneranno con scuole di ballo e barzellette per un intermezzo comico. Un momento sarà dedicato al compianto Raoul Casadei.

"Se i piedi pestano un po’ a terra non è un peccato – dice Sergio Maffei, presidente del Buon Vicinato le Cinque Terre. Il liscio è una cosa bella anche da ascoltare e siamo certi che le nostre serate avranno successo perché dopo tanto tempo di chiusura uscire e stare all’aria aperta ad ascoltare un po’ di musica può solo far bene. Tutto in sicurezza ovviamente anche nel rispetto della salute delle persone".