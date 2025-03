Liscio e Sudamerica per il trio di Bellaria

"La musica è un viaggio che non si ferma mai. Noi continuiamo a suonare con la stessa passione di sempre". Sono parole cariche di entusiasmo quelle della Balla e sorridi band, terzetto musicale nato nel 2013 a Bellaria Igea Marina e formato da Stefano Urbinati (voce e tromba), Alvaro Maggioli (fisarmonica) e Piero Giachero (sax, clarino, sax soprano e flauto). Con il loro sound travolgente hanno fatto ballare e sorridere migliaia di persone. A parlare a nome del gruppo è Urbinati, che ci racconta il passato, il presente e i sogni futuri della band.

Sono passati più di dieci anni dalla nascita del vostro gruppo. Vi ricordate il momento in cui tutto è iniziato? "Prima di fondare la Balla e sorridi band, assieme a mio cognato (Maggioli) facevamo parte di un’orchestra molto nota. Dopo la sua chiusura nel 2000, abbiamo deciso di creare qualcosa di nuovo. Un progetto che è diventato realtà grazie all’arrivo del sassofonista Giachero".

Il vostro spirito è rimasto immutato? "Certo. Balli come la polka e il tango oggi si ballano in coreografia, non più in coppia. Senza dimenticare l’arrivo di nuovi balli di gruppo come mambo o cuoricini. Noi ci adattiamo ai tempi, ma rimanendo noi stessi, con il cuore sempre legato alla nostra Romagna".

Il vostro ultimo singolo unisce liscio alla bachata. Com’è nata questa fusione? "Lo abbiamo scritto con Gianni Drudi. Quando ce l’ha fatto ascoltare, abbiamo subito sentito il ritmo allegro, estivo e frizzante. Lo abbiamo adattato al nostro stile, cambiando leggermente il testo. Ora stiamo lavorando al videoclip, in collaborazione con il corpo di ballo Cesenatico danza. Contiamo di presentarlo prima dell’estate".

‘Balla e sorridi’: quanto è importante diffondere questa leggerezza con la musica? "La gente che ci segue cerca momenti di spensieratezza. Noi cerchiamo di portare allegria, sorrisi e un po’ di felicità".

Aldo Di Tommaso