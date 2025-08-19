Liscio, piada e dibattiti: al via la festa dell’Unità: "Dieci giorni di eventi"

Liscio, piada e dibattiti. Torna a Santarcangelo la festa comunale dell’Unità, la più grande di tutta la provincia. Da settimana fervono i lavori nell’area Campana per l’evento organizzato dal Pd, che partirà questo venerdì e andrà avanti poi fino al 31 agosto.

La serata inaugurale ospiterà anche la festa provinciale dei Giovani democratici: per l’occasione sul palco salirà il Duo Bucolico. Il 23 si ballerà con l’orchestra David Pacini, il 24 con quella di Lisa Bretani, mentre il 25 ci sarà lo spettacolo di danza della scuola delle Sirene danzanti. Gli amanti del liscio potranno scatenarsi poi il 26 con l’orchestra di Roberta Cappelletti, il 27 il tributo ai Pooh col concerto Hoop, il 28 sarà la volta dell’orchestra Luca Bergamini, il 29 della serata dedicata a Vasco Rossi con Roxy Bar, poi gli ultimi due appuntamenti con le orchestre Romagna folk (il 30) e La Tradizione (il 31).

Immancabili alla festa la pesca, la tombola, l’area giochi dedicata ai bambini e gli stand gastronomici, aperti tutte le sere e pure a pranzo nelle due domeniche. Tra musica, buon cibo e divertimento anche tanta politica, con 11 incontri. Si parlerà degli sbarghi dei migranti con Mediterranea, della situazione in Palestina con Educaid, della guerra in Ucraina, di lotta alla mafia e legalità con ’Libera’, di diritti umani con Amnesty, di violenza sulle donne con ’Rompi il silenzio’, di transizione ecologica insieme a Legambiente.

"Saranno 10 giorni per parlare di tanti temi d’attualità – assicura la segretaria Pd Paola Donini – insieme a tanti ospiti", tra cui Stefano Bonaccini, Andrea Gnassi, Luigi Tosiani, Emma Petitti, Alice Parma.