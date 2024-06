Liscio street parade. Balera a cielo aperto per celebrare i 70 anni di ’Romagna mia’

Il liscio sotto le stelle in una balera a cielo aperto dove tutti balleranno al ritmo di valzer e mazurka. Conto alla rovescia per la Liscio street parade che il 14 giugno invaderà piazzale Kennedy di Rimini con 70 coppie di ballerini (provenienti da varie scuole di ballo) pronti a danzare a due passi dalla spiaggia. Un numero non a caso: una coppia per ogni anno di Romagna mia, intramontabile inno della nostra terra, uno dei brani italiani più noti (e cantati) nel mondo. Settant’anni fa Secondo Casadei per la prima volta intonava le note di Romagna mia. La Liscio street parade sarà il modo migliore per festeggiare il compleanno del brano e rendere omaggio al liscio.

Piazzale Kennedy diventerà così una pista da ballo d’eccezione, pronta a ospitare la maratona del liscio sotto le stelle che andrà in scena il 14 giugno dalle 18 a mezzanotte. La tradizione si fonde con l’innovazione con la musica di Moreno il Biondo e l’Orchestra Grande Evento. Ad aprire la serata uno spicchio di Sanremo: i Santa Balera, ospiti dell’ultima edizione del Festival della canzone italiana. Il valzer poi guarderà al futuro con i deejay del liscio elettronico, Max Monti, Anymablue e tanti altri artisti pronti a remixare brani della tradizione. "Non solo un evento all’insegna del ballo, ma anche della nostra cultura – osserva Jamil Sadegholvaad – Ogni tanto sento parlare del liscio al passato, ma in realtà credo che nel nostro Paese e soprattutto nella nostra regione sia, sempre di più, presente e futuro". Dal mare alla città. L’unione indissolubile tra Rimini e il liscio convolerà ufficialmente a nozze a ottobre nel tempio della cultura riminese, il Teatro Galli. In vista della Liscio street parade, il sindaco ha annunciato infatti ieri che ci saranno tre spettacoli previsti i primi giorni di ottobre al Galli. Il programma della maratona di liscio al teatro verrà svelato nelle prossime settimane.

Federico Tommasini