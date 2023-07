L’Isola dei platani diventa sempre più green

A Bellaria Igea Marina il centro commerciale naturale Isola dei Platani si abbellisce e diventa più green. I numerosi interventi dei volontari messi in campo grazie alla collaborazione tra commercianti e Comune, infatti, hanno contribuito all’avvio in questi giorni di una serie di lavori volti a migliorare la qualità del verde pubblico. Le installazioni delle piante, gestite dagli stessi volontari, saranno in parte coperte economicamente dai commercianti associati dell’Isola dei platani (nella foto l’assessore Adele Ceccarelli con due volontari). La zona interessata comprende via Paolo Guidi, via Perugia e zone adiacenti. Un progetto che si sposa alla perfezione con gli interventi dell’amministrazione comunale di qualche settimana fa volti al restyling della città. Basti ricordare i nuovi accessi da via Roma e da via Torre, dove i consueti dissuasori in cemento sono stati sostituiti con più gradevoli archetti fioriti. Per poi passare dalla rampa ciclabile sul fiume Uso, rinnovata nel fondo e nei giunti con scelte cromatiche coordinate con gli altri arredi cittadini, al nuovo allestimento floreale degli spazi verdi alla rotonda di via Pertini, con sei nuove alberature. Per non dimenticare, infine, l’ammodernamento delle tipiche vele che arredano la rotonda di via del Bragozzo: importante porta d’accesso a Igea Marina e oggetto di riammodernamento grazie all’accordo di sponsorizzazione siglato dal Comune con un privato.

I pareri però non sono tutti favorevoli. Da una lettera congiuntamente firmata da Jacopo Vasini, e dal consigliere comunale Andrea Silvagni di Alternativa Democratica, si fa appello ad una serie di questioni: "Questi interventi sono completamente scollegati l’un con l’altro e fuori tempo massimo. Siamo una località che vive di turismo estivo, che senso ha fare i lavori a fine luglio? È necessario un vasto piano di restauro e manutenzione del verde pubblico. Salta subito agli occhi lo stato dell’Isola dei Platani con le aiuole morte o in fase terminale, i bidoni posizionati sopra le basi dei platani tagliati e le buche a ricordare gli alberi che non ci sono più".

Aldo Di Tommaso