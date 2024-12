L’Isola dei Platani sarà riqualificata: "Il progetto vedrà la luce nel 2025"

"Nel 2025 progetteremo il restyling dell’Isola dei Platani. Mentre il 2026 e il 2027 saranno gli anni nei quali faremo i lavori". Con queste parole il sindaco di Bellaria Igea Marina, Filippo Giorgetti, annuncia l’avvio del progetto di rilancio che promette di dare nuova linfa all’economia locale e al cuore pulsante del commercio cittadino. Il restyling dell’Isola dei Platani, centro commerciale naturale di Bellaria che si snoda lungo via Paolo Guidi e conta ben 180 esercizi commerciali, si inserisce in un piano strategico più ampio che nel 2025 si concentrerà proprio sul settore del commercio. "Faremo delle analisi anche sul turismo, strettamente collegato, avvalendoci di ricerche, sondaggi, marketing. Le analisi di mercato ci permetteranno di fare alcune valutazioni importanti. Il ruolo del Comune in questi casi può essere indiretto, ma positivo" spiega Giorgetti. Un esempio concreto? L’ultima manovra fiscale prevede una riduzione dell’addizionale Irpef e dell’Imu, consentendo risparmi medi di 100-150 euro a famiglia, risorse che potrebbero essere reinvestite sul territorio. "Quest’anno studieremo il flusso del commercio, dopo esserci concentrati negli anni passati sulla ricettività delle strutture turistiche – aggiunge il sindaco– Valuteremo la solidità degli imprenditori e da lì prenderemo decisioni amministrative". Un tassello fondamentale di questa riforma economica è l’introduzione dell’imposta di soggiorno, una misura che andrà a sostenere il bilancio cittadino senza pesare sui residenti.

"Il 53% dei cittadini sarà del tutto esente dall’addizionale Irpef nel 2025 e il 96% avrà comunque un risparmio rispetto al passato – sottolinea Giorgetti – Anche l’Imu subirà tagli significativi: gli operatori turistici con strutture ricettive risparmieranno in media mille euro". Soddisfatto anche Massimiliano Stacchini, vicepresidente dell’associazione Isola dei Platani, che commenta: "I lavori già in corso, come il restyling di piazza Don Minzoni, della stazione di Bellaria e l’arredo urbano sono un segnale importante. La creazione dei mercatini di via Perugia e il rinnovo di un’area che ha 40 anni vanno nella direzione giusta. L’Isola dei Platani si è mantenuta in condizioni buone nel tempo, ma alcuni interventi di miglioramento sono necessari. Non è solo una questione estetica, ma una scelta strategica che guarda al futuro economico di Bellaria Igea Marina".

Aldo Di Tommaso