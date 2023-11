L’Isola di Halloween tra dolcetti e tanti premi

A Bellaria centinaia di persone hanno festeggiato Halloween nell’Isola dei platani. Quasi mille i coni gelato regalati ai bambini in maschera, ben 43 i premi estratti dal ’pentolone delle streghe’ in piazza Matteotti. L’associazione Isola dei Platani ha organizzato martedì la festa di Halloween nel cuore di Bellaria ed è stata un vero successo. Un’iniziativa dei commercianti, in collaborazione con l’associazione Banca del tempo e il patrocinio del Comune, nata anche per sostenere le attività commerciali. "Abbiamo avuto una bellissima risposta dal pubblico – dice la presidente dell’associazione Loredana De Somma – che invitiamo a frequentare più spesso la nostra città e a comprare nei nostri esercizi, per aiutare il commercia locale". Durante Halloween sono state inaugurate le nuove luminarie a led dell’Isola. "Non è ancora finito il concorso a premi Fatti un selfie e vinci con le foto in maschera, scattate davanti alle vetrine e postate nella pagina Facebook dell’associazione". Gli autori delle 43 foto con più like riceveranno i premi (in palio ci sono capi di abbigliamento, accessori, aperitivi, buoni spesa e tanto altro) il 25 novembre".