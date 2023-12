L’Isola diventa villaggio di Natale

Si parte: da domani l’Isola dei Platani diventa Villaggio di Natale. Al via eventi e concerti del cartellone allestito da Verdeblu per le festività, a partire dal ponte dell’Immacolata. Con gli alberghi aperti che registrano già, segnala l’Aia, un alto tasso di riempimento. Si parte domani alle 10,30 con l’inaugurazione del presepe di sabbia all’altezza del bagno 76, lungomare Pinzon a Igea. Nel pomeriggio alle 15,30 in piazza don Minzoni a Bellaria avvio di tutte le attività natalizie. Attesissima la pista di pattinaggio sul ghiaccio di 60 metri in centro, poi live show, snow globe, musica, animazione, acrobati e ‘carillon vivente’. E idoli giovanili del web: tra gli altri l’entertainer Acapodelglobo con un live show, Iris Di Domenico e Luca Campolunghi con un meet&greet e firmacopie, e il cantante di Amici22, Aroon.

"Anche quest’anno siamo pronti per la magia del Natale – attacca l’amministrazione comunale – iniziando dall’apertura del Presepe di sabbia con la benedizione di don Marco Foschi fino all’inaugurazione del Villaggio di Natale nel pomeriggio. L’invito è rivolto alle famiglie, residenti e ospiti, che ci auguriamo parteciperanno numerose per godere le luci, il calore, la bellezza del Natale". Nel grande pulsante cuore del Villaggio luminoso di piazza Don Minzoni, domani pomeriggio, si avvierà il Natale ‘Energy Christmas’ con l’accensione di luci ed una nevicata che calerà sul piazzale al suono delle musiche natalizie.

"Siamo pronti ad accoglie centinaia di famiglie per un’inaugurazione veramente ‘energy’ con tanti effetti speciali tra nevicate, luci, acrobati ed esibizioni itineranti! Tanto attesa anche l’apertura della snow globe che rinnova i suoi allestimenti, riproducendo quest’anno un luminoso bosco incantato, oltre alla Realtà Virtuale e la pista di pattinaggio su ghiaccio urbana", spiega il direttore artistico Andrea Prada. "Attesissimi anche i tanti appuntamenti con i talent che amplificheranno la promozione del Natale". "L’accoglienza del Villaggio regalerà energia sia ai tanti turisti che hanno deciso di passare alcuni giorni a Bellaria Igea Marina, sia ai nostri concittadini e agli abitanti dei comuni nel circondario", aggiunge il presidente di Verdeblu Paolo Borghesi. "Abbiamo geolocalizzato la promozione sulla Romagna sia con il web che con affissioni mentre con la radio, newsletter e stampa, stiamo promuovendo il Villaggio nelle aree di riferimento del nostro mercato turistico. Questo per il villaggio e poi per il Capodanno".