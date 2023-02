L’Isola non spegne le luminarie

Luminarie accese nell’Isola dei Platani e nelle vie limitrofe anche nel mese di febbraio. Una scelta che l’amministrazione comunale ha condiviso con l’associazione dei commercianti, e che il sindaco Filippo Giorgetti difende con forza: "Siamo alla vigilia di due importanti ricorrenze per la nostra città – attacca –, ovvero la festa patronale di Santa Apollonia, e le celebrazioni per San Valentino, patrono degli innamorati, in occasione delle quali il nostro centro commerciale naturale proporrà numerose iniziative, dedicate a grandi e bambini, indirizzate sia ai residenti che a cittadini delle località vicine. Ci sembra opportuno mantenere più viva e attraente possibile l’Isola dei Platani anche con le luminarie. Spegnerle proprio adesso, lasciandola ’al buio’, per così dire, sarebbe stato controproducente. Tra l’altro è periodo di saldi, quindi partticolarmente importante per i nostri commercianti". L’amministrazione intende tenere le ’luci accese’ "sino al weekend del Carnevale, il 18 e 19 di questo mese". Giorgetti sottolinea che "in ogni caso l’illuminazione è a led, quindi all’insegna del risparmio energetico, è stata già comunque ridotta in alcune vie meno prossime al centro, e gli orari di accensione sono ridotti al minimo: da quando fa buio alle 21 nei giorni feriali, più tardi nei fine settimana e nei giorni di festa. "Siamo a febbraio, che senso ha tenere le luci di Natale ancora accese – attacca Alessandro Berardi, consigliere di Civici per Bellaria Igea Marina –. Qui è Natale... tutto l’anno. A volte ci si trova con i lampioni della pubblica illuminazione spenti, mentre le luminarie continuano a funzionare, ’alimentate’ anche con denaro pubblico. L’amministrazione enuncia interventi di risparmio energetico poi tiene gli addobbi natalizi 365 giorni l’anno". "Le luminarie aeree resteranno fino alla data prevista dal contratto – spiega Monica Nicolis, presidente associazione Isola dei Platani –, firmato nel 2022, e i tronchi fino al prossimo ottobre". La formula di finanziamento nella città di Panzini è ’mista’: a pagare il noleggio delle luminarie sono i commercianti, mentre l’amministrazione comunale eroga un contributo proporzionale alla spesa, precisa il Comune. "Vengono mantenute allestite anche durante la stagione estiva – conclude il sindaco – perché sono gradite anche ai nostri turisti. In estate quelle montate sui tronchi d’albero vengono arricchite, così da proporre uno ’spettacolo’ diverso. E’ una soluzione comunque più economica rispetto al montarle e smontarle ogni volta".

Mario Gradara