L’isola pedonale nel salotto ‘protetta’ dagli occhi elettronici

Se ne discute da tanti anni, ed ora si passa ai fatti. L’isola pedonale attorno a viale Ceccarini sarà regolata da varchi elettronici. Nel momento in cui verranno accesi svaniranno tutte le critiche che puntualmente si alzano tra i commercianti del centro per il passaggio ‘selvaggio’ di mezzi a tutte le ore del giorno contrariamente a quelli che sono i regolamenti che imporrebbero orari definiti per il rispetto dei pedoni e della sacralità della ‘vasca’ tra le vetrine.

Il progetto dei varchi elettronici è stato annunciato così dall’ex assessore Simone Imola sulla propria paagina Facebook: "Grazie ad un progetto cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna, studiato attentamente assieme al responsabile dell’ufficio traffico Giancarlo Mancini, ai lavori pubblici e con il prezioso aiuto della ragioneria, verranno installati i varchi elettronici agli accessi di viale Ceccarini".

Il costo complessivo dell’intervento è di 91mila euro. Per rendere operativo l’investimento "è stato acquistato anche un software che permetterà l’inserimento di targhe al fine di agevolare le attività che insistono sull’area".

Verranno installate le telecamere nel varco a ridosso di piazzale Ceccarini, per gestire gli accessi all’isola pedonale per viale Dante e viale Virgilio. Gli occhi elettronici si troveranno anche su viale Milano nelle due rotonde che si ritrovano all’intersezione con viale Rismondo e quella di piazzale Curiel. Questo perché l’intenzione della precedente amministrazione, decaduta con l’arrivo della commissaria prefettizia, era quella di rendere anche questo tratto di viale Milano parte dell’isola pedonale, almeno in estate, evitando l’annoso problema di gestire l’attraversamento pedonale tra viale Milano e viale Ceccarini.

Oggi il progetto per controllare gli accessi alla zona a traffico limitato c’è, come anche il finanziamento. Per i tempi di realizzazione è probabile che si debba attendere l’autunno. A quel punto il sistema di gestione degli accessi all’isola pedonale potrà essere installato. In seguito resta da capire quando potrà essere attivato e in che modo modificare l’isola pedonale in viale Milano, cosa che dipenderà dalle decisioni che prenderà chi occuperà l’ufficio del sindaco.

