L’Iss cerca medici, già 28 i candidati

Sono attualmente 8 i bandi di concorso indetti dall’Istituto per la sicurezza sociale negli ultimi mesi per l’assunzione di professionisti in ambito sanitario. Di quattro bandi, quello per Farmacisti, quello per medici specialisti in Geriatria, quello per medici specialisti in Otorinolaringoiatria e quello per medici specialisti in Igiene e Medicina Preventiva l’iter è in fase di conclusione e hanno aderito ben 28 professionisti. Sono invece ancora aperti, fanno sapere dall’Iss, i termini per partecipare ai bandi internazionali per l’assunzione di specialisti medici in Medicina Interna (il termine di invio domande è fissato entro le 12 di martedì), in Anestesia e Terapia Intensiva e in Ginecologia e Ostetricia (per entrambi il termine di iscrizione è alle 12 dell’11 marzo) e, infine, per la nomina del direttore di Oculistica (termine di iscrizione alle 12 del 24 marzo).