L’Iss è pronto a cambiare pelle: caccia al sostituto di Bevere

Arriverà probabilmente dalla vicina Italia, ma non è escluso che questa volta si possa puntare anche su un sammarinese. Sul Titano è partito il toto-nomi per il dopo Francesco Bevere, il direttore generale dell’Istituto per la sicurezza sociale pronto a lasciare la carica prima dell’estate. Tanti i curriculum in mano al governo che sulla questione non lascia trapelare nulla. Quello della nomina del nuovo dg dell’Iss è stato argomento decisamente spinoso sin dalla campagna elettorale tra gli attuali alleati di maggiornaza. Libera ne ha fatta una vera e propria battaglia. Da subito. "Abbiamo deciso di partecipare al governo – dicono dal partito – avendo come fondamentale obiettivo, tra gli altri, la tutela della sanità pubblica e il suo forte rilancio. Ora, dopo appena sei mesi di governo, per l’intero settore della sanità e dell’assistenza sociale siamo di fronte alla svolta che abbiamo voluto e per cui continuiamo a batterci: il rilancio di una politica sanitaria improntata a migliorare le condizioni di salute di tutti i cittadini. Per farlo occorre avere le idee chiare sulle cose da realizzare, mettere a disposizione le risorse necessarie eliminando gli sprechi, creare un ambiente favorevole per i professionisti, disporre di una dirigenza perfettamente in linea con gli obiettivi che abbiamo descritto". Chiaro il riferimento all’attuale Comitato Esecutivo. Che è destinato presto a cambiare pelle. Tra i nomi più gettonati per il dopo Bevere (che comunque resterà in carica fino a quando non arriverà il suo sostituto e forte del suo contratto quinquiennale resterà sul Titano come consulente esterno per due anni) c’è quello di Claudio Vagnini, appena sostituito alla direzione dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena. Ma al momento non c’è nulla di ufficiale, e sono al vaglio numerosi curricula, anche di professionisti sammarinesi. Cambieranno anche il direttore amministrativo e quello sanitario, entrambi in scadenza a luglio. Anche per la direzione sanitaria si guarda in Italia per sostituire Sergio Rabini. Mentre il nuovo direttore amministrativo al posto di Marcello Forcellini potrebbe diventare Manuel Canti. "La saga dell’Iss – attacca Repubblica Futura – è la sintesi del progetto che governo e maggioranza hanno della nostra sanità e del sistema socio-sanitario. Confusione, nebbia, occupazione, propaganda. Chiediamo chiarezza, trasparenza e serietà. La gestione dell’Iss non è uno scherzo, il direttore generale non è una marionetta e il comitato esecutivo non è un simulacro vuoto da gestire, etero guidato secondo le logiche tanto care alla politica di governo. La sanità è una questione seria e i cittadini e chi lavora all’Iss non deve essere preso in giro, prima alle elezioni e poi in balletti inutili e pericolosi".