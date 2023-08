L’Iss si prende sempre più cura delle donne

Prende vita il Centro per lo studio e il trattamento delle disfunzioni e delle patologie dell’apparato uro-genitale femminile dell’Istituto per la sicurezza sociale. Uno spazio dedicato esclusivamente alla salute e al benessere delle donne. Il centro specialistico, "mette a sistema una serie di servizi che l’Iss ha sempre fornito alle sue assistite e non solo – spiegano dall’Istituto – Si tratta di una realtà ideata con l’obiettivo di fornire alle donne un ambiente sicuro, confortevole e riservato, dove possano affrontare le diverse problematiche legate all’apparato uro-genitale con il supporto di un team di professionisti altamente qualificati e sensibili alle esigenze individuali".

"Oggi più che mai – spiega la Direttrice del reparto di Ostetricia e Ginecologia, Miriam Farinelli – è doveroso offrire alle donne tutte le diagnostiche più innovative e le susseguenti terapie fisiche e farmacologiche, che vadano incontro alla soluzione dei loro bisogni. Già il solo miglioramento della sintomatologia invalidante rappresenta un importante successo in questo delicato e complesso ambito".